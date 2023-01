ASSE : les Verts vont bientôt retrouver une vieille connaissance

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le match, à n'en pas douter, aura son importance. Et permettra, sait-on jamais, aux joueurs de l'ASSE de signer une troisième victoire consécutive en L2, ce qui ne leur est encore jamais arrivé cette saison. En face ? Le FC Sochaux, samedi prochain (15 heures), candidat déclaré à la montée en L1, et qui compte dans ses rangs un joueur à qui les dirigeants stéphanois ont fait une cour effrénée.

C'était la saison dernière, lorsque Ibrahim Sissoko, alors à Niort, enfilait les buts. Le joueur, libre de tout contrat, a préféré dire non aux Verts pour rejoindre Sochaux. Pas un mauvais calcul, puisque l'attaquant en est déjà à 8 buts et 3 passes décisives. Mais ce même Sissoko n'a plus effectué la moindre passe dé depuis le mois d'octobre et une victoire face aux Verts, comme le rappelle Poteauxcarrés, et n'a plus marqué depuis plus de deux mois.