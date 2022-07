ASSE : les Verts vont recruter une nouvelle tête pour gérer les Ultras

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Si les incidents du barrage ASSE – Auxerre et ses conséquences ont eu un effet bénéfique, c'est qu'ils ont au moins permis au club ligérien de se remettre en question et de revoir tout son organigramme au niveau de la sécurité.

Florian Merle reste mais lâche la sécurité à un nouveau renfort

Samuel Rustem appelé à des fonctions plus importantes (directeur général), Florian Merle occupait jusqu'à présent la double fonction de Stadium Manager Adjoint et Responsable Sûreté Sécurité de l'AS Saint-Étienne. Vendredi, Jean-François Soucasse (président délégué) a engagé un grand changement à ce niveau.

Si Florian Merle garde sa première affectation en parallèle du diplôme universitaire Stadium Manager au Centre de Droit et d’Économie du Sport (CDES) de Limoges qu'il va passer, le club va recruter un nouveau responsable de la sécurité.

Vendredi, le Syndicat National des Administratifs et Assimilés du Football (SNAAF) a posté la fiche de poste et ouvert la voie à un recrutement d'une nouvelle personne. Cette dernière sera en lien avec le référence supporters et s'occupera d'une manière générale de l'encadrement des Ultras.

Un nouveau DSS va débarquer à Sainté Vendredi, l'ASSE a publié une annonce de recrutement pour s'attacher les services d'un nouveau directeur de sureté et de sécurité (DSS). Conséquence directe des incidents du match de barrage perdu face à Auxerre fin mai.

