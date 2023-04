ASSE : Lobry, c'est toujours mitigé

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Après avoir battu son ancien club du FC Pau (2-0) à Geoffroy-Guichard, fin février, Victor Lobry s'était confié à La République des Pyrénées. « Vous avez l’impression que je suis le chouchou de Geoffroy-Guichard ? Je ne suis pas sûr quand même : il y a aussi Jean-Philippe Krasso qui marque beaucoup de buts et qui fait du bien sur le terrain. Mais peut-être que les gens d’ici sentent que j’ai les mêmes valeurs qu’eux : ne jamais lâcher, tout donner pour ce maillot. Ça doit expliquer qu’on m’aime bien. Il faut que je continue de leur rendre cette affection sur le terrain. » Apprécié, Lobry. C'est vrai. Dès ses premiers pas en Vert, le milieu de terrain a affiché des valeurs d'abnégation et de générosité chères aux supporters stéphanois. Une envie, et une bonhomie aussi, avec son sourire, son franc parler, sa disponibilité auprès des journalistes. Mais malgré un temps de jeu important, le joueur formé au Stade de Reims peine à être décisif : à dix journées de la fin de la saison, il n'a inscrit qu'un but, un soir de défaite à Guingamp (1-2), et il n'a délivré qu'une passe décisive.

1 but, 1 passe

Un bilan statistique décevant, ce que n'a pas caché Laurent Batlles récemment. « Victor manque de stats, comme Benjamin (Bouchouari). Ils doivent être plus décisifs. Ils doivent apporter des buts, des passes. Mais ils courent plus de 12 kms par match. Cela explique qu'ils peuvent parfois manquer de lucidité dans le dernier geste. » La saison dernière, Lobry (27 ans) avait inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives avec Pau. Et la saison précédente, en 2020-21, il avait compilé 3 buts et 7 passes décisives. Ses stats sont donc en baisse. « Laurent Batlles m’avait dit qu’il m’attendait avec mes qualités, qu’il savait de quoi j’étais capable et qu’il ne fallait pas que je fasse de complexes. Le coach aimerait que je retrouve les stats qui étaient les miennes à Pau. Ici j’ai un rôle différent, je suis un peu moins dans la surface. Mais je dois continuer de me projeter, multiplier les courses. » Lobry jouait sous l'attaquant à Pau alors qu'il est dans un rôle de relayeur à l'ASSE. Mais il le sait : c'est à lui de trouver plus d'efficacité offensive. Il en aura besoin pour garder sa place de titulaire, dans un secteur de jeu à forte concurrence, où Aïmen Moueffek devrait être à nouveau opérationnel, et où Batlles peut aussi compter sur Benjamin Bouchouari, Thomas Monconduit et Lamine Fomba. Soit cinq joueurs pour trois places...