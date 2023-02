ASSE : Lobry explique le nouveau visage des Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

L’ASSE va mieux ! Lors du match contre Dijon, les Verts ont remporté leur quatrième victoire en 2023 et sortent de la zone rouge. Après un début de saison compliqué, les Stéphanois semblent être enfin lancés. Après la victoire face à Dijon, Victor Lobry est revenu sur les raisons de la forme de son équipe.

Au micro de “Bein Sport“, il s’est exprimé : « C’est une nouvelle dynamique, un nouvel état d’esprit. Sur la première partie de saison, il n’y avait pas cet entrain, ce renouveau qui nous permet aujourd’hui de remporter ces matchs. On ne tremble plus. Certes on a des individualité, mais c’est le collectif qui nous sortira de cette situation. »