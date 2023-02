ASSE : Lobry indique la marche à suivre pour Bordeaux

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

But ! : Victor, vous aurez réussi un sans faute en février...

Victor LOBRY : Oui, 4 sur 4 ! ça a été un bon. On a bien enchaîné. On est récompensés mais il ne faut pas se croire arrivés.

Comment expliquez-vous ce redressement ?

Souvent les résultats ne tiennent pas à grand chose. Il y a la confiance qui revient, on est plus solides défensivement, plus présents dans les duels, et il y a aussi une part de réussite sur nos derniers matches. La chance tourne mais c'est aussi parce qu'on la provoque. On a fait ce qu'il fallait pour inverser les choses.

Il y a eu une belle communion avec le public...

Oui. Ça revient petit à petit. Dans des ambiances comme ça, je pense que ce sera difficile de nous battre à la maison. On est passés par des moments pas marrants mais je pense qu'on est tous venus pour vivre des belles choses comme ça. C'est plus positif et c'est tant mieux. Pourvu que ça dure !

Contre Pau, ce n'était pourtant pas votre match le plus abouti...

C'est vrai. Notre deuxième mi-temps a été un peu compliquée. Mais c'est aussi parce qu'en face, il y avait une équipe qui joue aussi sa peau, sans jeu de mots. C'était le cas de Nîmes et de nos adversaires précédents, des adversaires directs, des équipes habituées à ses dures joutes de L2.

Pau, c'était un match particulier pour vous...

J'avais raté le match aller parce que je m'étais blessé à Valenciennes, ça m'était resté en travers de la gorge. Là, j'étais un peu malade mais je ne voulais pas encore manqué mes retrouvailles. J'ai encore plein d'amis à Pau, c'est un club familial. J'espère qu'il va s'en sortir, qu'il laissera derrière lui au moins quatre équipes.

Et vous, pouvez-vous regarder un peu en haut à présent ?

Non. Si on peut encore gagner quelques places, OK, mais il ne faut pas se tromper. L'objectif reste le même. On n'est pas encore sauvés. Il reste pas mal de matches. Il ne faut rien relâcher. Là on va à Bordeaux. On v pouvoir s'étalonner. On va y aller avec beaucoup d'envie. On a pris de la confiance. Il faut continuer de faire ce que l'on fait.