ASSE : Lobry jure qu'il y a eu un déclic chez les Verts

Sans l'égalisation salutaire de Gaëtan Charbonnier à la dernière seconde, l'ultime match de l'année aurait pu avoir des conséquences catastrophiques pour l'AS Saint-Etienne. Car une nouvelle défaite contre Caen (1-1 au final) après celle à Annecy (1-2) aurait certainement coûté son poste à Laurent Batlles. Mais le changement devrait être reporté malgré la 20e place et les six points de retard sur le premier non-relégable. Surtout que Victor Lobry a promis au micro de beIN après la partie que lui et ses coéquipiers avaient enfin compris l'investissement que nécessite le port du maillot vert...

"Je pense que c'est un peu dans la lignée d'Annecy, où on ne lâche pas. Après, on a moins de réussite là-bas. Ce soir (ndlr : hier), on arrive à égaliser, ce qui fait qu'on est plus content que lors de la précédente journée. Je pense que les deux matches sont dans la même lignée, ce sont des matches comme ça qui vont nous faire avancer. Même si c'est qu'un point et qu'on aurait aimé en prendre trois, ce sont des points qui peuvent compter sur la fin et c'est important. Je pense qu'on a compris où on est, on a conscience de ce que l'on doit faire pour s'en sortir. Ça va être compliqué, on le voit encore ce soir. On prend un pénalty, il y a sûrement faute mais il n'y a rien qui va tourner dans notre sens. Il va falloir que l'on s'arrache pour aller chercher le maintien. Il y a un petit renouveau quand même, un état d'esprit qui est meilleur, qui montre que l'on veut s'en sortir et que personne ne va lâcher. Lorsque c'est comme ça, on peut se reposer sur tout un groupe, il n'y a pas que les onze qui jouent. On tire tous dans le même sens."