ASSE : Lobry ne cherche pas d'excuses mais trouve un point positif de la défaite à Annecy

Pour son match de reprise, l'ASSE a encore coulé sur la pelouse du promu Annecy (2-1). Une défaite qui conforte le statut de lanterne rouge de Ligue 2 des Verts. Après la rencontre, le milieu de terrain stéphanois, Victor Lobry, titulaire lors de ce match, s'est exprimé en zone-mixte.

"Si on peut tirer quelque chose de positif, c’est le jeu"

"Il faut qu’on reparte sur une nouvelle dynamique donc on ne peut pas être abattu dès le premier match de la reprise. Sur les derniers matchs, il y avait moins de qualité que ce soir (lundi) je pense, si on peut tirer quelque chose de positif, c’est plus le jeu. Ce qui est récurrent c’est notre manque d’efficacité dans les deux surfaces, il faut être solidaire par rapport à ça et tirer dans le même sens pour avancer. Il faut rester solide, il reste énormément de matchs, même si le championnat avance, il ne faut pas craquer maintenant. On ne lâche pas, il faut garder ça, ça va être dur. On a l’état d’esprit, l’objectif c’est le maintien. Le match de Caen est important, il faut qu’on le prépare avec de l’ambition, il faut qu’on continue à vouloir jouer et se créer des occasions, être plus efficace et se dépouiller les uns pour les autres comme une équipe qui joue le maintien. Le terrain était difficile ce soir (lundi) mais c’est toujours pour les deux équipes donc on va pas se cacher derrière ça. On a essayé de développer du jeu, on se crée des occasions, donc ça ne nous a pas pénalisé. Ce n'est pas le terrain qui nous fait perdre ce soir (lundi)."

Pour résumer Victor Lobry s'est arrêté en zone-mixte après la défaite ce lundi de l'AS Saint-Etienne sur la pelouse d'Annecy (2-1), à l'occasion de la 16e journée de Ligue 2.

