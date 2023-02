ASSE : Lobry sait où les Verts doivent encore progresser

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

« Les joueurs ont pris conscience du club où ils étaient. Et ils ont pris conscience qu’il fallait faire en faire plus pour pouvoir gagner des matches », a expliqué Laurent Batlles samedi dernier après la victoire de l'ASSE contre Dijon (2-0). Sa 4e victoire depuis le début de l'année, la 7e depuis le début de la saison.

« On peut faire mieux dans le jeu »

Les Verts vont mieux mais ils ont encore des progrès à faire, comme l'a confié Victor Lobry après Dijon. « Après Annecy, ça fait du bien d'enchaîner, s'est-il réjoui. On est sur une bonne dynamique, on avance. C'est bien. Avec les résultats, on est mieux dans nos têtes et on joue dans un système où il y a plus de monde au milieu. Ça met en valeur nos qualités dans l'entre jeu mais on peut faire mieux dans le jeu. Ça fait du bien de remonter au classement mais il faut continuer de travailler, continuer de sa battre. On n'est pas encore sauvés. »