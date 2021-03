ASSE : Loïc Perrin a trouvé au RC Lens le meilleur moyen pour relancer Bajic

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Claude Puel ne veut plus entendre parler de la raclée enregistrée vendredi contre l’AS Monaco en ouverture de la 30e journée de L1 (0-4). L’ASSE a été rossée par une équipe bien meilleure qu’elle dans bien des aspects et son coach veut rapidement tourner la page pour éviter de broyer du noir.

Stefan Bajic n’est pas certain de pouvoir y arriver. Le gardien international U20, titulaire en lieu et place de Jessy Moulin en raison du Covid, a vécu une partie très animée à Geoffroy-Guichard et peut compter sur le soutien de Loïc Perrin pour le réconforter.

Perrin avait raté sa première à l'ASSE face au RC Lens

« Stefan Bajic ne peut pas faire grand-chose sur les quatre buts. C’est l’apprentissage. On est tous passé par là. Je me souviens de mon premier match en Ligue 1. On perd 3-0 à Lens, je sors à la mi-temps. On s’en remet, ça fait grandir, a réagi le dernier renfort de l’ASSE dans Le Progrès avant d’évoquer le reste du match. On savait déjà qu’il y avait une classe d’écart. Actuellement, Monaco est peut-être l’équipe en Ligue 1 qui pratique le plus beau football. C’est un rouleur compresseur. Niko Kovac est arrivé à faire jouer son équipe d’une manière incroyable avec une vraie cohésion. Défensivement, ils sont rarement pris en défaut. Ils exercent un pressing permanent. Quand ils sont pris, ils se replacent à toute vitesse. »