ASSE : Loïc Perrin de retour au club d'ici quelques semaines ?

A la retraite depuis l'été dernier, Loïc Perrin (35 ans) n'a pas encore fait valoir son accord de reconversion à l'AS Saint-Etienne. Sur les premiers mois de son après-carrière, l'emblématique capitaine des Verts s'est offert une aventure de consultant à Téléfoot. Un intermède qu'il ne regrette pas du tout.

« On doit se revoir incessamment sous peu »

« Je garde de bons souvenirs de mon passage à Téléfoot. Je faisais des rencontres, je suivais des matchs. C’était une super transition pour moi. La vie est faite d’opportunités, s’il y en a une autre à la télé, je l’étudierai. Je suis ouvert à tout », a-t-il glissé au Progrès.

En attendant, c'est bien son retour à l'ASSE qui s'amorce... Et peut-être assez rapidement : « On l’a un peu laissée en suspens, mais elle est toujours d’actualité. On doit se revoir incessamment sous peu. On verra si on trouve un accord ».