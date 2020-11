ASSE : Loïc Perrin dévoile le moment où il a décidé de dire stop

En ces temps troublés pour l'AS Saint-Etienne, qui vient d'enchaîner six défaites en championnat, beaucoup regrettent l'absence d'un taulier en défense pour mener la jeune troupe de Claude Puel. Un taulier comme Loïc Perrin, qui a raccroché les crampons à 35 ans au soir de la finale de la Coupe de France contre le PSG (0-1) le 24 juillet. Finale dont il n'a disputé qu'une demi-heure avant son expulsion suite à un tacle manqué sur Kylian Mbappé. Seulement, l'ancien défenseur central avait pris la décision bien avant la finale d'arrêter là. Il l'a révélé sur le plateau de l'émission Club ASSE sur TL7 hier soir.

"Je n'avais pas prévenu Claude Puel"

"Je savais que cette finale de Coupe de France serait mon dernier match, a déclaré Perrin dans des propos retranscris par le site En Vert et Contre Tous. J'avais prévenu Roland Romeyer la semaine d'avant, après le match contre Anderlecht. J'ai une relation particulière avec Roland, il a été mon dirigeant lorsque j'évoluais en équipe réserve. On s'est suivi durant toutes ces années, il a suivi ma carrière. On n'a pas toujours été d'accord sur tout, mais j'ai beaucoup de respect pour lui et il a beaucoup de respect pour moi. Ça continuera comme ça."

"Je n'avais pas prévenu Claude Puel. Je n'avais pas forcément prévu de lui dire, je ne savais pas trop quand et comment faire. Lorsqu'il m'a annoncé trois jours avant que j'allais disputer la finale, je l'ai prévenu à ce moment-là. J'avais pris ma décision depuis un petit moment. Quand j'ai commencé la saison 2019-2020, il y avait 99% de chances que ce soit ma dernière saison. Je le savais, je ne l'avais pas annoncé, j'attendais. Et puis, il y a eu la Covid-19, l'arrêt de la saison, je n'avais pas forcément envie de finir comme ça. J'ai eu la possibilité de faire la Coupe de France pour finir la saison et en reprenant au mois de juin l'entraînement, de moi-même je me suis dit que j'arrêterais après la finale de la Coupe de France."