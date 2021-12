ASSE : Loïc Perrin prend une première décision cruciale pour l’avenir des Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Loïc Perrin est déjà bien lancé dans le bain. Nommé coordinateur sportif de l’ASSE suite à l’éviction de Claude Puel il y a huit jours, l’ancien capitaine des Verts aurait déjà pris une part importante dans le futur immédiat de son club de toujours : la nomination du futur coach... quelques jours seulement après avoir demandé à Julien Sablé de tenter le coup.

« Le choix s’est arrêté sur Dupraz, explique L’Équipe ce lundi. Ainsi en a-t-il été décidé au sortir d’un énième conciliabule du nouveau board stéphanois. Composé de Loïc Perrin, Jean-François Soucasse et Samuel Rustem, il s’est réuni dimanche, à 13h30. Soucasse apparaissait comme l’homme fort, en capacité de nommer le successeur de Puel. Cette lourde responsabilité est finalement revenue à Perrin. Pour prendre sa première et grande décision de dirigeant, il s’est entouré de nombreux conseillers et a également multiplié les appels téléphoniques aux anciens joueurs et dirigeants de Dupraz et de Hantz. Aidé de Soucasse, Perrin les aurait également rappelés directement, notamment pour connaître leurs prétentions financières. »

Dans quelques jours, peut-être dès jeudi, un nouvel entraîneur s’assoira donc sur le banc de l’ASSE. La situation devient urgente : les Verts affrontent Lyon-Duchère dimanche en Coupe de France (13h45).

