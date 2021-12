ASSE : Lomakin et Bueno ne seraient pas en pole pour le rachat !

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Si la vente de l'ASSE a connu un gros rebond ces derniers jours avec l'arrivée de Sergei Lomakin (TSI) parmi les potentiels repreneurs, il n'est pas dit que le Russe gagne la bataille. Dernièrement, le fonds d'investissement Terrapin Partners et l'homme d'affaires Serge Bueno ont également accéléré leur projet mais, si l'on en croit RMC Sport, c'est un autre outsider qui serait aujourd'hui en pole.

RMC fait de 777 Partners le favori

Plus discret que les autres acheteurs potentiels, le fonds 777 Partners - déjà propriétaire du Genoa en Italie – avancerait très fort en coulisses et sans faire forcément beaucoup de bruits. Alors que le fonds russe s'est contenté d'envoyer les garanties bancaires pour avoir accès à la data room, les Américains se sont voulus plus carrés et directs dans leur approche.

Le site internet de la radio explique en effet que 777 Partners en serait déjà à l'étude des chiffres financiers de l'ASSE. Un statut qui en fait aujourd'hui le courtisan le plus avancé dans les démarches. Pas forcément le grand vainqueur de la bataille mais un candidat sérieux. Reste à savoir si ce constat bougera après la nouvelle débâcle des Verts face au Stade Rennais et l'éviction de Claude Puel qui s'en est suivie.