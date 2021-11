ASSE : Lomakin n'est pas le seul nouveau candidat au rachat des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Désormais principal favori au rachat de l'ASSE, Total Sport investments, société aux capitaux russes basée à Londres, s’appuie sur les fonds de Sergei Lomakin. 986ème homme le plus riche du monde selon le classement Forbes, Lomakin est notamment propriétaire de la chaîne de supermarchés Fix Price, une société côtée 8 milliards de dollars. Selon nos informations, Lomakin était présent hier au match ASSE-PSG (1-3) en compagnie de son fils.

Trois autres dossiers sont arrivés chez KPMG

Après avoir assisté au match contre Paris, Lomakin a rencontré les membres de KPMG qui avaient eux aussi fait le déplacement. Un rendez-vous qui a duré quatre heures. Une offre a été formulée. Un dossier qui pourrait bien s'accélérer, d'autant que Bernard Caiazzo et Roland Romeyer comptent toujours vendre le plus vite possible, eux qui viennent de repousser les premières offres, françaises, des projets pilotés par Jean-Michel Roussier et Olivier Markarian. Mais Lomakin ne serait pas seul.

Trois autres dossiers seraient en effet arrivés à KPMG ces derniers jours. Des projets dont la provenance n'a pas encore pu filtrer, mais qui sont jugés « sérieux », en interne. A suivre...