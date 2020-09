ASSE – Lorient (2-0) : Aouchiche, sa grande première à la loupe

Recrue phare du projet de Claude Puel basé sur la jeunesse, Adil Aouchiche était positionné dans un rôle de numéro 10 face à Lorient (2-0). Dans un trio au milieu de terrain avec Mahdi Camara (22 ans) et Yvan Neyou (23 ans), le natif du Blanc-Mesnil, en pointe haute, s'est vu confier les clés du jeu stéphanois. Un choix qui démontre la confiance portée par Puel envers le joueur de 18 ans. Pour sa première en match amical, face à Bordeaux (4-2), le milieu offensif avait marqué à la suite d'un superbe contrôle dos au but, avant d'ajuster Benoît Costil.

Il n'a pas été décisif

Mais pour ses « vrais » débuts sous le maillot vert, en Ligue 1, Aouchiche ne s'est pas montré décisif, cette fois-ci. Il aurait pu l'être, mais il n'a pas réussi à doubler la marque juste avant la pause, sur un service en profondeur de Romain Hamouma, quand sa frappe trouva Paul Nardi, le portier lorientais. Dans le jeu, la copie rendue par le Titi parisien est venue rappeler qu'il était encore tendre dans les duels. Quelques mauvaises décisions dans l'utilisation du ballon et une conservation du cuir un peu trop longue par moment ont aussi entâché sa prestation. Aouchiche va devoir muscler son jeu mais aussi l'épurer.

Des motifs de satisfaction

Toutefois, le jeune joueur a aussi montré de belles choses, notamment une qualité technique évidente. ''Il est prometteur, il a du talent, du potentiel et déjà une grande maturité'', avait glissé Claude Puel après Bordeaux. Contre Lorient, Aouchiche a été mobile et disponible. Il ne s'est pas caché et n'a pas hésité à demander le ballon, à décrocher, à se balader entre les lignes. Et il n'a pas rechigné à faire les efforts sur le plan défensif. Un bon point. Aouchiche s'est aussi montré intéressant sur les coups de pied arrêtés, avec un bon ballon adressé pour la tête de Fofana (36e), notamment. Un autre bon point. Pour sa première à Geoffroy-Guichard, l'ancien parisien a disputé l'intégralité de la rencontre et est apparu au point physiquement.

Jean-Luc Vannuchi, le sélectionneur de l'équipe de France U20, l'a convoqué dans sa liste de 22 joueurs pour participer à un rassemblement à Clairefontaine, avec au programme ce vendredi un match amical à huis clos face au Paris FC. L'occasion pour Aouchiche de se remplir encore un peu avant d'aborder une semaine à trois matches, à son retour dans le Forez, où sa montée en puissance sera attendue.