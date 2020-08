ASSE – Lorient (2-0) : Hamouma, Moulin, M'Vila... Les enseignements du succès stéphanois

Certes, la formation de Lorient qui s'est déplacée ce dimanche à Geoffroy-Guichard n'avait rien à voir avec l'équipe qui a fait chuter Strasbourg le week-end dernier. Mais c'est sans doute aussi parce que l'ASSE, forte de quelques individualités en forme, a réussi un match plein.

Hamouma respecte la tradition

La saison dernière, Romain Hamouma avait été le premier buteur de l'ASSE lors de la première journée face à Dijon. L'attaquant stéphanois a récidivé ce dimanche. Non seulement Hamouma a débloqué le compteur pour les Verts, mais il a aussi doublé la mise au terme d'un match plein. Faute d'avant-centre sur lequel il peut miser comme titulaire, d'autant plus après la blessure de Charles Abi, Puel a donc choisi de placer l'ancien Caennais très haut sur le terrain. Et puisque lorsqu'il est dans cette forme, Hamouma sait tout faire, les Verts en ont profité avec délice.

Moulin élargit encore plus sa palette

Plus les semaines passent, et plus Jessy Moulin rend obsolète le débat sur sa place de numéro un dans la cage de l'ASSE. Après un match remarquable face au PSG en finale de Coupe de France pour ses arrêts décisifs, Jessy Moulin a montré une autre palette ce dimanche, à savoir ses qualités indéniables de premier relanceur. C'est lui qui lance Arnaud Nordin d'une superbe relance à la main avant que ce dernier ne serve Romain Hamouma pour le premier but. Plus globalement, ses défenseurs semblent très en confiance pour le solliciter au pied quand ce n'était pas forcément un des points forts de Stéphane Ruffier...

Neyou, la très belle pioche se confirme

A l'instar de Jessy Moulin, Loïc Neyou a fait partie des joueurs qui avaient fait une grosse impression lors du duel perdu face au PSG. Face à Lorient, le milieu de terrain a confirmé ses qualités qui risquent d'en faire un pion incontournable pour Claude Puel. Capable aussi bien de récupérer des ballons que de les utiliser avec intelligence, Neyou dispose d'une palette technique large qui va forcément rendre des services à l'entraîneur stéphanois cette saison.

Des changements lourds de sens

Claude Puel, durant cette rencontre, a opéré des changements qui ne sont pas anodins. Le coach stéphanois a d'abord montré à Yann M'Vila qu'il était sans doute le moins indésirable des joueurs invités à quitter l'ASSE cet été. Le technicien l'a fait entrer en jeu à 20 minutes de la fin. Autre symbole important, le retour de Kevin Monnet-Paquet. 560 jours après sa dernière apparition contre le PSG, le joueur polyvalent des Verts a fait son retour sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Une nouvelle forcément réjouissante.