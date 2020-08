ASSE – Lorient (2-0) : Hamouma, Moulin, Neyou... Puel distribue les bons points

But! : Claude, le résultat a été au rendez-vous contre Lorient mais qu'avez-vous pensé de la manière ?

Claude PUEL : Déjà, je suis très heureux pour les joueurs. La préparation a été perturbée. On n'a pas eu le même programme que les autres. On a dû jouer le 24 juillet, et il a fallu ensuite préparer le championnat. Ce n'était pas évident. On a vu qu'on avait fini avec des crampes. Bien sûr, je suis satisfait du résultat. Et je trouve la manière intéressante. Il y a eu de bonnes choses. On a affiché un super état d'esprit. C'est prometteur !

Votre équipe a produit du jeu...

Elle a montré de belles promesses individuellement et collectivement, par séquences. Il y a eu un peu de fébrilité, une gestion qui n'a pas toujours été bonne. Mais c'était très important pour la confiance de démarrer par une victoire. On a un groupe jeune. Il a besoin de prendre confiance en lui.

« Il y a un projet qui va se mettre en place et je vois que les joueurs, que ce soient les jeunes ou les moins jeunes, s'inscrivent sur une même dynamique. C'est appréciable. C'est frais. C'est dynamique. Il y a une vraie ambition »

On sent que vous avez confiance en vos joueurs...

Je vois leur qualité à l'entraînement, tous les jours, et leur investissement. C'est bien d'avoir traduit tout ça par une première victoire. Il y a un vraui potentiel. J'attends plus, mais il faut laisser le temps au temps. C'est pour ça que je demande un peu de patience. Il y a un projet qui va se mettre en place et je vois que les joueurs, que ce soient les jeunes ou les moins jeunes, s'inscrivent sur une même dynamique. C'est appréciable. C'est frais. C'est dynamique. Il y a une vraie ambition.

Vous avez aligné Romain Hamouma en pointe et il a inscrit un doublé...

Sur un côté, il faut plus répété les efforts, c'est plus difficile quand on prend de l'âge, notamment sur le plan défensif. Romain a fait une très bonne préparation. Il n'a pas été embêté par les blessures. Et ses qualités, on les connait. Il prend beaucouop de plaisir à évoluer dans ce groupe. Avec sa qualité technique, il peut faire des différences, il peut combiner. Et autour de lui, il a des joueurs qui peuvent le mettre en valeur.

Sur le premier but, il y a eu une bonne relance à la main de Jessy Moulin...

Jessy a bien senti le coup. Il a très bien relancé. Le gardien n'est pas là que pour faire des arrêts. Il est le premier relanceur. S'il attend que l'équipe adverse se replace, c'est trop tard. Il faut être lucide.

Yvan Neyou a encore été très bon, comme au Stade de France le mois dernier...

Yvan a un très fort potentiel technique. Il est capable de rendre les ballons propres, même sous pression. Il a un bon volume. Il doit faire attention à ne pas s'aventurer dans des dribbles qui peuvent être dangereux mais il fait partie des jeunes qui ont un gros potentiel. Il jouait en réserve à Braga. C'était son premier match de L1. Adil Aouchiche aussi. Ce sont des joueurs à développer.

« Nous reconstruisons l'effectif, le collectif, sans grande marge de manœuvre, avec beaucoup de découvertes et beaucoup d'envie. On verra plus tard comment on pourra se situer »

Défensivement, vous n'avez pas été souvent mis en danger...

C'est que collectivement, tout le monde a fait le travail. Ça part des attaquants, à la perte du ballon. C'est un tout. Pour ce premier match, tout le monde a été concerné. C'est bien. On verra la suite. Même s'il y a eu de bonnes choses, il y a des lacunes à corriger, pour être bien à la perre du ballon, avec le ballon. On a des joueurs qui peuvent bien se trouver. On a un vrai collectif. Mais on peut mieux faire.

Vous avez deux semaines devant vous pour préparer le prochain match...

On en aura trois en une semaine. Ça va être costaud. On va bien doser les entraînements pour être prêts.

Quels objectifs pouvez-vous avoir cette saison ?

Des objectifs, on peut en avoir quand on garde l'effectif, quand on l'améliore, quand on a des points de repères plus importants. Nous, nous reconstruisons l'effectif, le collectif, sans grande marge de manœuvre, avec beaucoup de découvertes et beaucoup d'envie. On verra plus tard comment on pourra se situer.

Vous regrettez ce manque de moyens ?

Il est ce qu'il est. Beaucoup de clubs visent la Ligue des champions. Ils ont recruté. Je pense à Nice, Lille, Rennes, Monaco. Il y a Paris, Marseille, Lyon. Même les promus ont beaucoup recruté, Lorient notamment. Nous, on a des ambitions de jeu. On a la volonté de donner de la maturité à ce groupe.

Mathieu Debuchy capitaine, c'était un choix logique ?

Oui. Mathieu est fiable. Il montre l'exemple au quotidien. Il est posé. Il sait encadrer.

Qu'attendez-vous du dernier mois du Mercato ?

Ce serait bien de faire un ou deux ajustements. Mais je ne me focalise pas là dessus. Je m'occupe des joueurs à disposition. On verra si le groupe évolue mais je n'ai pas très envie de me prendre la tête avec ça. J'ai assez à faire comme ça.

Le groupe est-il encore un peu large ?

Oui. Si on a 35 joueurs à l'entraînement, ce n'est pas évident. On ne peut pas donner du temps de jeu à tout le monde. Le groupe est étoffé. Il est pléthorique.