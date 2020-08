ASSE-Lorient (2-0) : Les notes du match pour les Verts

MOULIN (6,5)

Le gardien des Verts s'est illustré par une belle relance à la main pour Nordin sur l'ouverture du score d'Hamouma. Bondissant, il est sorti dans les pieds de Wissa (33e). Peu mis à contribution le reste du temps, bien protégé par sa défense.

DEBUCHY (6)

Solide au poste, le successeur de Perrin a livré un match sérieux, muselant bien Wissa. Il a fait parler son calme et son expérience.

FOFANA (6)

En place, le jeune défenseur central a fait dans le sobre et l'efficace. Son absence dans la liste de l'équipe de France Espoirs relève du mystère...

KOLODZIEJCZAK (6)

Lui aussi a fait bonne figure. On n'a pas vu Grbic, la recrue phare des Merlus. A l'origine du second but d'Hamouma, il a été présent, notamment dans les bonnes phases bretonnes où il a sorti quelques ballons chauds.

MACON (5,5), puis DIOUSSE

Il a dépanné à gauche, comme lors des derniers matches amicaux. Et il s'en est bien sorti, malgré quelques erreurs de placement et un pied gauche qu'il utilise le moins possible. DIOUSSE l'a remplacé quand il a été gagné par les crampes.

CAMARA (6)

Utile à défaut d'être génial, il a gratté beaucoup de ballons. Un lâche rien. Dommage qu'il ait oublié Nordin, préférant tenter sa chance (54e).

NEYOU (7), puis RIVERA

Au milieu, Neyou a été aussi rayonnant qu'à son entrée en jeu en finale de Coupe de France. Vraiment facile avec le ballon, il a failli marquer, de loin (32e). Et failli se faire expulser, aussi... Remplacé par RIVERA, qui a apporté son coup de reins.

NORDIN (6,5), puis KRASSO

Ailier droit, Nordin a justifié la confiance de Puel en délivrant deux passes décisives pour Hamouma, la première sur une belle percussion. KRASSO, qui l'a remplacé sur la fin, n'a pu se mettre en évidence.

AOUCHICHE (5,5)

L'ancien parisien a du ballon, c'est évident, mais pour son baptême du feu, il n'a pas toujours mis ses qualités au service du collectif. Quelques fulgurences mais du déchet. Peut mieux faire, assurément.

BOUANGA (5), puis M'VILA

Bouanga peut mieux faire lui aussi, c'est évident. Comme lors des matches de préparation, il a semblé en dedans. Remplacé par M'VILA, qui ne semble donc pas si « blacklisté » que ça...

HAMOUMA (8), puis MONNET-PAQUET

En pointe, Hamouma a été le grand artisan du succès stéphanois, avec deux superbes frappes enroulées, une du gaucvhe et une du droit. Du grand art ! Une ouverture lumineuse mal conclue par Aouchiche (45e). Remplacé sous les applaudissements par MONNET-PAQUET, de retour au jeu après 18 mois de galère et deux opérations.