ASSE : les absents, le Mercato, Messi... les mots forts de Puel avant Lorient

Zapping But! Football Club ASSE : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Verts

L'impatience de la reprise

"On a envie de recommencer, de retrouver nos supporters avec des stades remplis. Il y a de l'impatience à débuter."

La préparation

"On est monté en intensité contre Clermont, j'ai trouvé le match contre l'OM enlevé, la deuxième mi-temps contre Francfort intéressante. Le but était d'éviter les blessures parce que beaucoup de joueurs n'étaient pas prêts."

Le point sur l'effectif

"On a eu sept joueurs concernés par le Covid-19 durant la préparation, 6 internationaux qui ont repris à des dates différentes, Moueffek qui s'est blessé au bras pendant ses vacances. Il en a pour deux mois et demi d'arrêt. Beaucoup de joueurs sont en reprise. Moueffek, Gourna-Douath ne seront pas disponibles. Neyou est suspendu. D'autres ont des jauges physiques différentes. On fera la meilleure équipe possible."

Hamouma

"Romain Hamouma à étudié le marché et il est revenu vers nous après une bonne discussion."

Le Mercato

"Le mercato est calme de partout sauf pour ceux qui ont des moyens. Depuis le début, nous essayons de ramener l'ASSE à des choses plus vertueuse pour elle. Il faut essayer de trouver des joueurs méconnus qui peuvent avoir un potentiel."

L'arrivée possible de Messi au PSG

"Si Messi arrive en Ligue 1, ce sera un plus en qualité et en notoriété. C'est un joueur de folie. Mais qui peut se l'offrir ? Il n'y en a pas beaucoup. Et il faut aussi un équilibre d'équipe."

La prolongation de Gourna-Douath

"C'est une possibilité. Ces jeunes ont envie de continuer à se développer. Ils sont dans le bon club pour ça."

L'objectif de la saison

"C'est une bande de copains qui ont envie de performer ensemble. On n'a pas fixé d'objectif. J'ai juste envie qu'on soit régulier et consistant. Et on verra où ça nous porte."

La blessure de Fofana

"On est tous derrière Wesley Fofana. On espère le revoir très vite sur le terrain où il a été énorme la saison passée."