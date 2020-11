ASSE – LOSC (1-1) : Jessy Moulin livre les dessous du sursaut des Verts

But ! : Jessy, après ce match nul contre Lille, retenez-vous d'abord le point pris ou plutôt le fait d'avoir tenu tête à l'une des grosses cylindrées du championnat ?

Jessy MOULIN : Les deux. On n'avait pas envie de rentrer dans l'histoire ! On est contents de ne pas avoir enchaîné une 8e défaite, de laisser cette série. En plus, Lille, c'est une sacrée belle équipe. Quand on a vu les joueurs qui entraient sur la fin, on savait qu'on allait souffrir. Mais on a réussi à tenir. On s'est accrochés, tous ensemble.

La réunion avec le coach aurait-elle porté ses fruits ?

C'est vrai qu'on a beaucoup discuté. Il y a eu cette réunion. On déteste la défaite. On a essayé de trouver des solutions. On voulait vraiment casser cette dynamique. On a vu qu'avec des joueurs plus expérimentés, quand les jeunes sont bien encadrés... C'est un résultat positif. Maintenant, il va falloir continuer, garder ce qui a été bon.

Vous réussissez mieux contre les gros...

C'est vrai. On est assez cohérents contre les grosses écuries. Mais il faut se mettre au diapason contre les équipes moins bien classées. Ce sont des concurrents directs. Il faut prendre personne de haut.

Justement, vous allez à Dijon...

Dijon, c'est un concurrent direct en ce moment. Il faudra mettre les bons ingrédients pour aller chercher des points.

Le retour de Mathieu Debuchy fait du bien...

Il apporte beaucoup de confiance. C'est un vrai soldat, un vrai guerrier. Il ne lâche jamais. Il apporte sa sérénité dans son placement, ses relances, son autorité. On avait hâte de le retrouver parce qu'il tire tout le monde dans le bon sens.