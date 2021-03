ASSE, LOSC : les Verts au bord du gouffre, Roussey a de la peine pour Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Ce mercredi, Laurent Roussey, présent aux côtés de Jacques Pauly, qui souhaite reprendre l'ASSE, s'est exprimé sur la situation actuelle des Verts. Et il a dédouané Claude Puel. « Ce qu'il faut changer à l'ASSE ? Beaucoup de choses, je pense, a-t-il confié. Je suis un peu comme tous les supporters. On est tristes de voir le club dans cette position, et je le suis d'autant plus que je connais bien Claude Puel. On a été ensemble pendant cinq ans à Lille, on a fait grandir le club en l'amenant jusqu'en Ligue des champions. »

Il veut redonner vie aux Verts

Et à lui d'ajouter : « Claude a son caractère mais c'est un grand connaisseur du football. Le voir à la peine comme ça... Je pense qu'il est victime du manque de moyens de l'ASSE. Et on parle de 35 M€ de déficit. L'ensemble fait peine à voir. Avec autant de passif, il est difficile d'imaginer un investisseur arriver pour combler les pertes. Notre ambition, c'est de redonner vie à l'ASSE. Son passé est glorieux, son présent est chaotique. On veut lui donner un futur prestigieux. »