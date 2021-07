ASSE, LOSC, OGC Nice : Galtier a déjà failli en venir aux mains avec un joueur !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

L’OGC Nice n’est pas peu fier d’avoir attiré Christophe Galtier. Présenté en grande pompe la semaine dernière, l’ancien entraîneur du LOSC a fait part de ses attentes au mercato et pour la saison prochaine.

Bernard Caiazzo connaît parfaitement « Galette » pour en avoir été son président à l’ASSE entre 2008 et 2017. L’ancien coach des Verts avait su marquer son long passage dans le Forez d’une pierre blanche en étant notamment très protecteur avec ses joueurs.

« Christophe voulait en venir aux mains »

En ce sens, son aura ne se dément pas. Aussi, Galtier a pu être parfois plus sanguin. Une anecdote racontée par le co-président de l’ASSE en témoigne. « Christophe tient toujours ses engagements et sa parole. Il écoute et joue cartes sur table. Mais attention, il ne faut pas le trahir ! Si un joueur lui fait à l'envers, il déguste, a-t-il confié dans Nice Matin. Je me souviens d'un geste d'humeur de la part d'un joueur à sa sortie du terrain, il y a 5-6 ans. C'était très chaud dans le vestiaire, Christophe voulait en venir aux mains, ses adjoints ont dû le retenir. C'est un homme avec un grand H, un vrai. Ce n'est pas un rigolo qui parle. Il n’a peur de rien. Il aime tellement ses joueurs que j'avais excusé sa réaction. Il a une autorité de grand frère, c'était une réaction émotionnelle face à un manque de respect. »

