ASSE, LOSC : un cadeau tombé du ciel pour Puel échappe à Galtier

Christophe Galtier est en pleine réflexion au LOSC. Fera-t-il l’impasse sur le choc contre le PSG demain (17h45) pour privilégier la L1 et la réception de Nîmes dimanche (17h05) ? L’entraîneur des Dogues en dira plus pendant l’heure du déjeuner en conférence de presse mais l’option d’aligner une équipe bis demain à Paris serait tentante.

Surtout que, contrairement à l’ASSE le 4 avril, Galtier devra se coltiner Lamine Fomba dimanche lors de la 30e journée de L1 (17h05). Considéré comme le meilleur Nîmois par Midi Libre contre Montpellier (1-1), le milieu du NO a été averti lors du derby et sera suspendu contre les Verts pour cause du cumul de cartons jaunes. Pas contre le LOSC, donc, ce dimanche au stade Pierre-Mauroy (17h05).

Nîmes n'a jamais gagné sans Fomba !

L’information vaut le détour puisque le NO n’a jamais gagné sans Fomba dans ses rangs cette saison ! Après 29 journées, le joueur de 23 ans a participé à 25 matchs et a été titulaire lors de 9 des 10 derniers matchs de championnat des Crocos.