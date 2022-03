ASSE : Lucas Gourna-Douath annonce des Verts revanchards contre l'OM

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

But ! : Lucas, comment analysez-vous ce match contre Troyes ?

Lucas GOURNA-DOUATH : Honnêtement, ce match m'a frustré. On n'est pas bien rentrés dedans. On a manqué de technique. C'était un peu mieux en deuxième, on a réussi à revenir, mais je suis vraiment frustré.

Vous n'avez pas réussi à emballer la rencontre...

C'est vrai. C'est le constat. Mais on a quand même eu des occasions. Malheureusement, on n'a pas concrétisé. On est tombés sur une bonne équipe, bien organisée, avec un bon bloc bas. C'était compliqué.

Et vous avez perdu Falaye Sacko...

On ne sait pas encore ce qu'il a mais je suis dégoûté pour lui. Il avait une grosse échéance avec sa sélection, les barraghes pour la Coupe du monde. J'espère que ce ne sera pas trop grave et qu'il sera là dès le match contre Marseille.

Ce sera encore un match important...

Ils le seront tous. Il en reste neuf. Il y a deux semaines de repos. Ça va permettre de se vider la tête. Et derrière, contre l'OM, il faudra montrer notre meilleur visage.

Ça n'a pas été le cas contre Troyes. On a même entendu quelques sifflets...

C'était quand on se faisait des passes dans notre camp. Le public n'aime pas ça. Mais il a encore beaucoup poussé sur ce match. Il faut le féliciter. Il est vraiment à fond derrière nous.

Laurent HESS

Rédacteur