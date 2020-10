ASSE : Maçon, ce détail improbable qui interpelle les supporters après sa grave blessure

Il a suffi d’entendre le cri de douleur aigu d’Yvann Maçon lundi face à la Slovaquie (1-0) pour comprendre qu’il s’était blessé gravement. Le latéral gauche des Espoirs s’est en effet écroulé à la 43e minute de la rencontre, après un duel qui semblait anodin. « « Yvan Maçon a subi une luxation du genou droit, responsable d'une rupture du ligament croisé antérieur. Il sera opéré ce jeudi par le Dr Sonnery-Cottet. L'ASSE apporte tout son soutien à son jeune défenseur dont la saison est d'ores et déjà terminée », peut-on lire dans un communiqué publié par les Verts. Devant cette indisponibilité, le club ligérien pourrait être tenté de recruter un joker médical.

Ou pas, puisque Miguel Trauco, Gabriel Silva et même la recrue grecque Retsos peuvent évoluer au poste de latéral gauche.

Même sur une civière, Maçon ne lâche pas son portable

En attendant, une image n’a pas fini d’interpeller les supporters. À peine installé sur la civière qui l’a évacué, Maçon a pris possession de son téléphone portable. Une addiction qui n’a pas manqué de trouver un écho folklorique sur Twitter. « Il sort sur civière, peut être gravement blessé au genou droit, à peine installé dessus il est déjà sur son tel portable, c’est normal ça ? Il joué sur le terrain avec son téléphone sur lui ou quoi ? » s’est interrogé un twittos. « Pas encore sorti sur civière et Maçon est déjà sur son portable pour faire son remplacement sur Mon Petit Gazon », a ironisé un autre.

« Il a gagné à Candy Crush ? »

Sur le site de L’Équipe, les commentaires fleuris se sont aussi multipliés. Petit florilège : « Le type a son portable sur la civière ou j'hallucine ? »; « Il a gagné à Candy Crush ? »; « Comment peut-il avoir son portable sur une civière alors qu'il est encore sur le terrain ? Faut nous expliquer là ou alors c'est simulation ! Au secours, le sport médiaco - business a tout englouti . On est foutu ! Vivement le re-confinement »; « Il a l'air serein et souriant pour une grave blessure ! Tu te moques de nous Maçon ? » Malheureusement non.