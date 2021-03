ASSE : malgré ses 3 buts en 2021, Charles Abi fait toujours débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face au Stade de Reims

Mattéo, Saint-Étienne :

« Je pense que Charles peut s'imposer en tant que numéro 9. Mais je trouve qu'il lui manque de la confiance et aussi un peu de physique. Dans les duels, il n'est pas toujours présent et il a encore du mal à se créer des occasions. Mais il a le bon placement comme face à Reims. J'espère qu'il arrivera à s'imposer et a être plus décisif. Un buteur régulier, c'est ce qui manque le plus à l'ASSE. »

Antoine, Agnetz :

« Aujourd'hui, je considère Charles Abi comme un espoir de l'ASSE. Mais depuis son intégration avec les pros, je suis déçu du rendement du joueur. Il n'a marqué que 4 buts toutes compétitions confondues en une trentaine de matches. C'est trop peu pour un numéro 9 à l'ASSE, qui depuis le départ d'Aubameyang, a énormément de mal à trouver un vrai buteur. Je le trouve encore très fébrile, j'ai l'impression qu'il se perd sur le terrain. Lui, qui était réputé chez les jeunes comme un vrai finisseur. On le voit rarement prendre des responsabilités. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'a que 20 ans et qu'il devient décisif depuis quelques matches, en sortant du banc. Alors j'espère qu’il deviendra notre futur Aubameyang. »

Clément, Laval :

« 9 du futur... J'ai des doutes. Avec les transferts ça va vite. Mais je pense qu'Abi a le potentiel pour passer un palier, c’est sûr. C'est un garçon à l’écoute, il a soif d'apprendre. L'arrivée de Modeste, à court terme, peut lui faire du bien car il va apprendre de son expérience et ses conseils. En espérant un vrai déclic. »

Léa, Saint-Étienne :

« Charles Abi a encore une très grande marge de progression, à n'en pas douter. Après, il peut potentiellement être le futur 9 de l’asse, mais il faut qu’il progresse encore et encore car il a des défauts qu'un buteur ne peut pas avoir au haut niveau. »

Arnaud, Hérouville-Saint-Clair :

« Abi a progressé au fur et à mesure de la saison. Il faut qu'il persévère. Cependant, pour la saison suivante, il aurait besoin d'être prêté dans un niveau inférieur et dans une équipe où il serait titulaire chaque journée afin de franchir ce palier et s'affirmer d'avantage. Le poste d'avant-centre demande à être décisif et pesant sur les défenses adverses. Mais son profil est très prometteur pour l'avenir. Je le compare à Bafé Gomis, à ses débuts. À lui de continuer. »

Pascal, Chomérac :

« De moins en moins. Il déçoit énormément. On pouvait attendre beaucoup mieux de lui, après ses bonnes prestations réalisées durant la préparation estivale. Avec son physique avantageux, je trouve qu'il n'est pas assez fort dans les duels, et qu'il a du mal techniquement. Ses dernières entrées en jeu ont plutôt été réussies, mais certaines ont été bien moins satisfaisantes. Comme tous les supporters stéphanois, j'espère qu'il va percer, mais j'en doute énormément. Un prêt en Ligue 2 ? Pourquoi pas. Mais il faudrait plutôt que l'ASSE recrute enfin un buteur digne de ce nom ! On l'attend depuis trop longtemps. »

Romain, Saint-Étienne :

« À l'instant T, je ne le considère pas comme le 9 du futur pour l’ASSE. Pour tout un tas de raisons. Il n'a apporté que très peu depuis ses premiers matches professionnels. Autant sur le plan technique, que dans son impact dans le jeu offensif. Je pense que l'aspect confiance lui échappe également depuis quelques mois, et le contexte difficile que l'ASSE traverse n'aide pas. Je vois beaucoup de personnes le comparer à Bafé Gomis lors de ses premières saisons. Je pense qu'un prêt en division inférieure pourrait être une bonne opportunité autant pour le club que pour le joueur. Il a eu énormément d’espoirs placés en lui et il peine à confirmer tout cela. »