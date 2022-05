ASSE : Mangala, c'est vraiment pas ça !

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

« Elia a été injustement critiqué, il montre qu'il n'a pas joué dans des grands clubs et couté une blinde à un moment donné de sa carrière sans être un joueur de qualité. Il tournait presque alerte à Malibu à Miami avant de venir ici, il fallait juste qu'il s'athlétise. Il faut aussi souligner le travail du staff »... début mars, Pascal Dupraz s'offusquait des critiques à l'encontre d'Eliaquim Mangala, recruté deux mois auparavant. Pourtant, même si l'ASSE venait d'enchaîner de bons résultats, l'ancien international n'avait pas vraiment convaincu sur le terrain. Après huit mois sans jouer depuis son départ de Valence au printemps dernier, le nouveau numéro 22 des Verts éprouvait logiquement des difficultés à se remettre dans le bain. Et deux mois plus tard, force est de constater que c'est toujours le cas...

L'avenir de l'ASSE est incertain, le sien aussi

Suspendu à Bordeaux (2-2), Mangala peine à stabiliser une défense dont il est censé être le patron. Avec lui sur le terrain, l'ASSE a pris l'eau contre Marseille (2-4), à Lorient (2-6), face à Monaco (1-4) et samedi dernier à Rennes (0-2). Soit 16 buts encaissés lors de ses quatre dernières apparitions ! Des premiers pas en L1 particulièrement laborieux, à 31 ans. Recruté sur les conseils de Loïc Perrin, l'ancien défenseur le plus cher de l'Histoire (53 M€ lors de son transfert de Porto à Manchester City) ne parvient pas à sécuriser l'édifice mis en place par Dupraz. Celui-ci lui maintient sa confiance alors que ses 7 cartons en 11 matches traduisent sa difficulté à stopper les attaquants adverses.

En manque de rythme, lent, pas toujours inspiré dans ses relances, Mangala est clairement à la peine. Et sa responsabilité a été engagée sur plusieurs buts, notamment sur trois coups de pied arrêtés face à Strasbourg (2-2), Clermont (2-1) et Brest (2-1). Ainsi qu'à Rennes (0-2), samedi dernier, où Lovro Majer a profité deux fois de ses errements : d'abord sur un renvoi de la tête plein axe, puis sur un tacle mal maitrisé qui s'est transformé en passe décisive... Pas de quoi inciter les dirigeants à transformer sa « pige » de six mois en contrat pour la saison prochaine, à priori. Mais le joueur a encore trois matches (ou cinq, en cas de barrages) devant lui pour finir sur une bonne note et aider l'ASSE à se maintenir. Et comme son état d'esprit fait l'unanimité dans le vestiaire...

Pour résumer Eliaquim Mangala, qui découvre la L1 avec l'ASSE, à 31 ans, peine à renforcer une défense stéphanoise qui prend l'eau comme jamais depuis quelques semaines. Ce qui s'est encore confirmé samedi dernier lors de la défaite des Verts à Rennes (0-2)...

Laurent HESS

Rédacteur