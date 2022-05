ASSE : Mangala délivre un message d'espoir, Moukoudi veut y croire aussi

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Buteur contre Reims (1-2), Eliaquim Mangala a écopé de son 9e avertissement en 12 matches de L1 depuis qu'il a rejoint l'ASSE en janvier. Cela lui coûtera une suspension lors du barrage aller, si d'aventure les Verts venaient à arracher la 18e place. Mais pour cela, il faudra ramener un résultat de Nantes tout en espérant que Metz s'incline à Paris... « C'est une grosse déception d'avoir perdu contre Reims mais on n'est pas morts. Il reste un match à jouer à Nantes. Il va falloir être sérieux car ce sera un match à quitte ou double. C'est tous unis qu'on y arrivera », a soutenu Mangala sur ASSE-TV.

« Moukoudi : « Je reste confiant »

Harold Moukoudi voulait se raccrocher aux branches lui aussi. « Le maintien est encore possible, a-t-il soutenu. Je reste confiance. Si on gagne à Nantes, je pense qu'on repassera devant Metz et qu'on ira aux barrages. A la trêve, tout le monde nous voyait morts. On a encore une chance. A nous de faire ce qu'il faut. »

📆 Programme de la semaine de l’#ASSE avant le dernier match de la phase régulière de L1 :



🏃‍♂️ Lundi matin

🏃‍♂️ Mardi matin

🏃‍♂️ Mercredi matin

🏃‍♂️ Jeudi matin

🏃‍♂️ Vendredi après-midi + Conf’ 🎙

⚽️ Samedi (21h) : #FCNASSE pic.twitter.com/efpH3I90lO — Sainté Inside (@SainteInside) May 16, 2022

