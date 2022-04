ASSE : Mangala envisage un scénario qui fait peur pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

But !: Eliaquim, quels sont vos sentiments après cette défaite contre Monaco ?

Eliaquim MANGALA : C'est difficile. On prend deux buts mais on revient à 2-1 et quand on se dit qu'on peut le faire, on se remet en difficulté. C'est dur.

Vous venez d'encaisser 17 buts en 5 matches...

C'est beaucoup trop. Il faut régler ça. Mais ce n'est pas que la défense. C'est collectif. On doit corriger ça. C'est ce qu'on va faire.





😣 L’#ASSE a inscrit son 4ème but contre-son-camp cette saison en L1. C’est plus que n’importe quelle autre équipe.@OptaJean via @lequipe pic.twitter.com/NsXXEVUB45 — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) April 23, 2022

Vous êtes 18e. Commencez-vous à penser aux barrages ?

On pense à se sauver. Après, s'il faut passer par les barrages, on passera par les barrages. Mais si on peut les éviter, autant les éviter.



Vu le calendrier, est-ce que ce ne serait pas un exploit de finir plus haut que cette 18e place ?

Je ne sais pas si on peut parler d'exploit. On a des qualités. Il ne faut pas tout jeter. Il faut se remettre dans le bon sens, repartir de l'avant. On doit revenir aux bases.

« Kolo, on ne l'incrimine pas. On est une famille. On gagne et on perd tous ensemble. Il va se relever. Il va nous aider jusqu'à la fin. »

On a l'impression que vous vous tirez des balles dans le pied...

C'est vrai que quand on regarde les buts de Monaco, ils sont quasiment identiques. C'est une question d'alignement. Mais on va travailler tout ça.

Il y a aussi eu le but contre son camp de Kolo...

On ne va pas lui mettre la défaite sur le dos. Ça peut arriver à n'importe quel joueur. Kolo, on ne l'incrimine pas. On est une famille. On gagne et on perd tous ensemble. Il va se relever. Il va nous aider jusqu'à la fin.



Cette défense à cinq n'a-t-elle pas vécu ?

Le coach décidera. Mais c'est surtout l'animation, plus que le système, je pense.



Les deux interruptions ont-elles pesé ?

Non. On ne va pas dire qu'elles nous ont pénalisés. C'est le terrain qui nous a pénalisés, pas ce qu'il s'est passé en tribunes. Ça, on ne pouvait pas le contrôler. Il a juste fallu s'adapter.



Vous avez encore écopé d'un avertissement, c'est votre 7e carton jaune...

J'ai été suspendu deux fois. Si je prends encore deux jaunes je le serai une troisième fois mais je vais faire attention. J'ai envie d'aider le club. On va se tourner vers ce match à Rennes. Il reste quatre matches. On va tout donner.

Laurent HESS

Rédacteur