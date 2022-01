ASSE : Mangala, Mateta, OL... Dupraz se lâche sur la suite du Mercato et lance le derby !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Eliaquim Mangala :

« Il répond à des critères fixés en amont du mercato. On considérait que les joueurs devaient connaître le championnat de France et lui il connaît encore mieux que le championnat de France puisqu’il est international. Il a joué dans des grands clubs et évolue au poste de défenseur central, poste qui est recherché. »

La suite du Mercato :

« On espère encore deux à trois recrues supplémentaires. On a longtemps parlé de Mateta et j’ai presque envie de dire que moins on se dévoile, plus on a de chances de voir nos desseins se confirmer. » « On va pouvoir présenter une équipe plus offensive quand on aura retrouvé tout le monde et qu’on pourra recruter, a-t-il ajouté dans Le Progrès. J’ai été clair : on veut un défenseur central, un attaquant de pointe et un latéral. Mais si on prend un latéral droit, ce n’est pas parce qu’Yvann Maçon n’est pas au niveau. C’est pour que le groupe soit encore plus homogène, le rendre encore plus performant. Il sous performe, il va falloir qu’il performe et même qu’il surperforme parce qu’on a musardé. »

Le derby contre l’OL :

« A Lyon, comme ailleurs, il y a trois points en jeu. On sait que ce sera très difficile mais l’objectif est de rafler la mise. Pour réussir dans notre quête de maintien, il faudra bien réaliser quelques exploits ici et là. Donc réaliser un petit exploit à 70 km de Saint-Étienne ne serait pas de mauvais goût pour tous ceux qui aiment l’ASSE. »

L’opération maintien :

« Une fois que l’ASSE sera maintenue, je saluerai tout le monde ici. Je prendrai le temps qu'il faut. On fera une fête parce qu’on sera maintenu et puis ensuite il sera temps de retourner dans ma Haute-Savoie natale pour prendre du repos bien mérité et mesurer le travail accompli. »

