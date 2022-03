ASSE : Mangala veut marcher sur les traces de Pep Guardiola

Zapping But! Football Club ASSE : Le mercato d'hiver est-il déjà une réussite ?

Dans un entretien à 20 Minutes, Eliaquim Mangala (31 ans), arrivé à l'ASSE en janvier, évoque son admiration pour Pep Guardiola, qu'il avait côtoyé à Manchester City. « J’ai d’abord eu la chance de le côtoyer à la fin de l’Euro 2016, avant de partir en prêt à Valence, explique le défenseur. En un mois, j’ai vu avec lui des choses que je n’avais jamais vues sur tout le reste de ma carrière. Il nous démontrait comment attaquer si une équipe nous pressait avec deux ou trois attaquants. Il nous expliquait toujours pourquoi on allait faire les choses ainsi, et ce avec des détails poussés. Mais sa manière de nous présenter toutes les situations de jeu était tellement simple que c’en était bluffant. Tous ses simples petits cheminements collectifs nous emmenaient jusque dans les derniers mètres, et là il s’appuyait sur la qualité des joueurs. Il nous le répétait : le plus compliqué, dans le foot comme dans la vie, c’est de faire des choses simples. Puis après mon retour de Valence en 2017, je l’ai eu cinq mois. C’est là qu’il m’a apporté une grande ouverture d’esprit ».

« C'est certain que je passerai mes diplômes »

Et à Manga, fan du jeu de simulation Football Manager, d'ajouter... « Même si je ne reprends pas spécialement ses systèmes, oui, Pep Guardiola a une influence sur moi. Dans ce jeu, j’essaie de reproduire des tactiques que je peux voir en vrai, et j’essaie de bien comprendre les mouvements qu’on peut mettre en place. Je vais au-delà de simplement jouer à Football Manager. D’ailleurs mes tactiques ne seront jamais le 4-3-3 ou le 4-4-2. Si vous les voyez un jour, vous aurez du mal à comprendre dans quel schéma évolue mon équipe (sourire) ». Un Mangala qui ne cache pas qu'il aimerait entraîner après sa carrière de joueur. « Oui, c’est certain que je passerai mes diplômes après ma carrière de joueur. »

Pour résumer Eliaquim Mangala, qui a connu Pep Guardiola à Manchester City, a l'intention de devenir coach après avoir raccroché les crampons... « Oui, c’est certain que je passerai mes diplômes après ma carrière de joueur », soutient-il.

Laurent HESS

Rédacteur