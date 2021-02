ASSE : Mathieu Debuchy a de sérieux arguments pour sa prolongation

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au FC Metz

Ses stats, c'est le porte-bonheur de l'équipe !

Avec Mathieu Debuchy titulaire cette saison, les Verts n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Reims (1-3), le 9 janvier dernier. Sorti sur blessure au bout de seulement 8 minutes à Marseille (2-0), le capitaine stéphanois avait beaucoup manqué par la suite. Sans lui, les Verts n'avaient pas gagné un seul match. De retour dans le groupe à Brest (1-4), il était entré à la mi-temps, une fois le score acquis. Et pour son retour dans le onze de départ contre Lille (1-1), l'ASSE avait stoppé l'hémorragie après sept défaites d'affilée. Pas anodin. Après son retour en tant que titulaire, les Verts avaient enchaîné sept rencontres sans la moindre défaite. Ce qui témoigne de son importance au sein du onze stéphanois. Lors de la défaite à Strasbourg (0-1), contre Lyon (0-5) et à Sochaux (0-1) mercredi dernier, le natif de Fretin était absent... De retour contre Rennes (2-0), il a mené ses troupes à la victoire en Bretagne.



C'est un vrai leader

L'ASSE est souvent décriée pour son manque de leaders. Lui en est un. Avec son état d'esprit et ses interventions salvatrices, l'ancien Gunner se montre indispensable à l'équipe. Guerrier dans l'âme, il montre la voie à suivre à ses coéquipiers, en toute humilité. « C'est un joueur qui met la tête là où d'autres ne mettraient pas le pied », avait assuré Claude Puel lorsqu'il avait lancé Debuchy en professionnel au LOSC. Une déclaration qui est encore d'actualité.

Il a encore du coffre

S'il semblait un peu émoussé la saison dernière, la « Buche » prouve qu'il a retrouvé plus de physique. Costaud défensivement, notamment dans les duels aériens, agressif sur le porteur du ballon, le latéral droit sait aussi apporter du danger dans le camp adverse. Du haut de son 1,76 m, il est souvent trouvé sur les coups de pied arrêtés, grâce à son sens du timing. À l'image de son but inscrit contre l'AS Monaco (2-2), le 23 décembre dernier, sur un puissant coup de tête à la suite d'un corner tiré par Adil Aouchiche.

C'est le relai idéal de Claude Puel

Qui de mieux que Debuchy pour être le relai du manager général de l'ASSE ? Les deux hommes se connaissent depuis 2003. Joueur le plus expérimenté de l'effectif, l'ancien international français (27 sélections, 2 buts) est le garant d'un bon état d'esprit dans le vestiaire stéphanois. Au-delà de son statut, Debuchy représente également l'exemple à suivre pour les jeunes. Lui qui incarne parfaitement les valeurs vertes.

Il a encore faim

S'il aura 36 ans en juillet prochain, Debuchy ne souhaite pas encore raccrocher les crampons. Et il le montre chaque week-end, de par son engagement et sa rage de vaincre. « Pour l'instant, je n'ai eu aucune discussion avec le club. Je me sens très bien ici, j'aime ce club et cette ville. On fera peut-être un point ou non. Mais j'ai envie de profiter de ces cinq derniers mois à fond. Je ne me prends pas la tête avec mon avenir », avait-il confié en janvier dernier. Des propos qui montrent son envie de poursuivre sa carrière, et son attachement au maillot vert.