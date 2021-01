ASSE : Mathieu Debuchy n'a aucune nouvelle pour prolonger

Le capitaine de l'ASSE Mathieu Debuchy (35 ans) a accordé un entretien à nos confrères du Progrès, à retrouver demain matin sur le quotidien régional. Mais un extrait a été publié et il concerne la situation de l'ancien lillois. Celui-ci explique que malgré ses états de service (l'ASSE n'a pas perdu un match avec lui quand il a débuté cette saison) et son état d'esprit souvent mis en avant par Claude Puel, il n'a pour l'heure aucune proposition pour parapher un nouveau bail alors que son contrat se termine en juin.

« Je me sens très bien ici, j'aime ce club et cette ville »

« Pour l’instant je n’ai eu aucune discussion avec le club. Je me sens très bien ici, j’aime ce club et cette ville. On fera peut-être un point ou non. Mais j’ai envie de profiter de ces cinq derniers mois à fond. Je ne me prends pas la tête avec mon avenir » , a-t-il confié. La balle est donc dans le camp de sa direction.