ASSE : Matthieu Dreyer a pris la main

Lors de son match nul à Pau (2-2), l'ASSE avait pâti de l'expulsion d'Etienne Green, pour une sortie mal maitrisée. La deuxième expulsion en deux matches pour le natif de Colchester, qui avait déjà vu rouge contre Le Havre (0-6) sur une autre sortie kamikaze. Son remplaçant, Matthieu Dreyer, n'aura guère brillé à son entrée en jeu au Nouste Camp, avec aucun arrêt, deux coups francs de Saivet qu'il est allé chercher au fond de ses filets sans bouger, une frappe de Gomis repoussée par son poteau et une sortie ratée qui aurait pu coûter cher. Mais contre Bordeaux (2-0), l'ancien Merlu a répondu présent. Et il a même été décisif.

Il est toujours invaincu alors que Green n'a pas encore gagné un match

Si l'ASSE a obtenu face aux Girondins sa deuxième victoire de la saison, le scenario de la rencontre aurait pu être différent si Dreyer n'avait pas sorti une tête à bout portant de Bakwa, à l'heure de jeu. Il y avait alors 1-0 pour les Verts, qui ont doublé la mise quelques minutes plus tard grâce à Yvann Maçon. Incontestablement, dans son match dans le match avec Green, Dreyer a marqué des points samedi dernier. L'ancien Merlu a sorti l'arrêt qu'il fallait mais il a aussi été bon dans le commandement de sa défense, et dans ses sorties aériennes, sur les coups de pied arrêtés. Un vrai bon match et un deuxième clean sheet pour lui après Bastia (5-0).

Alors que Green n'a pas gagné un match depuis le début de la saison, Dreyer reste invaincu. Arrivé en temps que numéro 2, il pourrait bien bouleverser la hiérarchie, Green offrant de moins en moins de garanties. Interrogé sur le natif de Colchester avant ASSE-Bordeaux, Laurent Batlles avait eu ces mots : « Il a voulu me parler après Pau. Il sait qu('il a fait une erreur. Il avait déjà pris un rouge contre Le Havre. Là, il va être suspendu deux matches. On verra ce qu'il se passera par la suite ». Batlles ayant indiqué avant Pau qu'il allait faire jouer la concurrence entre ses gardiens, Dreyer a clairement pris la main. Mais pour s'installer et garder les buts stéphanois face à Grenoble, pour le retour du public à Geoffroy-Guichard, il lui faudra confirmer à Guingamp, samedi après-midi.