ASSE : mauvaise nouvelle pour la montée en Ligue 1

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Si l’ASSE est actuellement en crise avec une piètre onzième place de Ligue 2 (31 points), les Verts restent pour l’instant sur leurs objectifs d’accrocher au moins les barrages pour la remontée en Ligue 1. S’ils sont bien distancés par les deux leaders Angers (-15) et Auxerre (-13), les hommes d’Olivier Dall’Oglio n’ont en effet que quatre points de retard sur Amiens, cinquième, avec forcément l’espoir de réenclencher une nouvelle dynamique comme en début de saison.

14% de chances de barrages mais 60 pts à faire ?

Mais, dans les faits et en se fiant à l’histoire du championnat de deuxième division, cela s’annonce très compliqué selon le site Ma Ligue 2 qui a estimé la barre symbolique du top 5 à 60 points… Soit presque le double d’actuellement alors qu’il ne reste déjà plus que 15 matches (presque 2 pts de moyenne à faire sur la période). L’unique espoir de l’ASSE c’est qu’on est parti sur les bases d’un championnat très homogène avec un cinquième qui pourrait afficher un score historiquement bas (plus faible total pour un 5ème depuis 1998-1999 : Angers en 2010 avec 55 pts).

De son côté, sur son site internet et après 23 journées disputées, l’universitaire Fabien Torre chiffre à 14% les chances de l’ASSE de finir dans le Top 5 cette saison. Un chiffre finalement loin d’être négligeable même s’il faudra que la dynamique s’inverse sérieusement pour espérer garder ce fil conducteur car beaucoup d’équipes peuvent aujourd’hui prétendre aux barrages dans cette Ligue 2 particulièrement ouverte.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life