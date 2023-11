ASSE : mauvaise nouvelle pour le Mercato hivernal

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Si elle élimine Bourg-Péronnas samedi en Coupe de France, l’ASSE peut d’ores et déjà faire une croix sur la recette du match. À la question ironique « Si vous éliminez les Verts samedi, laisserez-vous la recette à l’ASSE ? On a besoin d’oseille pour se renforcer au mercato hivernal », posée par le site Poteaux Carrés, Jordan Gonzalez a répondu par la négative.

« On ne laissera pas la recette à Saint-Etienne ! »

« Tu parles d’un arrière droit pour le mercato ? Non ! (rires) Je ne te cache pas que ce match-là, pour le club est une fête dans le sens qu’on espère remplir un peu les caisses, a-t-il souri. On a en effet vécu un été très compliqué, il y a eu quelques soucis financiers à régler. On ne peut pas trop se permettre d'abandonner la recette donc on ne la laissera pas à Saint-Etienne ! Par contre je compte sur le fait que Sainté laisse sa part de recette quoi qu’il arrive, quel que soit le résultat. »

