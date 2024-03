ASSE : Mbuku s’enflamme pour l’ambiance du Chaudron et évoque son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

A la relance à l’ASSE où il a été prêté six mois par Augsbourg, Nathanaël Mbuku ne boude pas son plaisir d’évoluer dans le Forez et face à ce public si particulier. Dans un entretien au site EVECT, l’ailier a dit tout le bien qu’il pensait du public ligérien : « Quand tu mets les pieds à Saint-Étienne, tu ne mets pas les pieds n’importe où et il faut te donner à fond », glisse l’intéressé avant de poursuivre :

« Par rapport à Reims ? C’est bien plus haut ! Les supporters sont toujours derrière toi. Même sur les réseaux sociaux à t’envoyer des messages, à t’encourager. Franchement c’est bien, on sent qu’il y a un douzième homme derrière toi, en tant que joueur ça fait plaisir, surtout à domicile. Marquer dans le Chaudron c’est spécial! »

Une ambiance du Top 3 français dans le Chaudron

Pour Mbuku, l’ambiance du Chaudron demeure aujourd’hui l’une des meilleures de France malgré la Ligue 2 : « Je dirais dans mon top 3 et ce n'est pas le troisième ! Il est bien classé ! Il y a l'ASSE, le Vélodrome quand même et Nantes je dirais ».

La remonté en Ligue 1 est dans son esprit

Seulement présent pour six mois, sans option d’achat, l’ex Rémois ne ferme pas complètement la porte à rester (« Ça ne dépend pas que de moi (…) Ça dépendra de ce que je voudrais faire aussi à la fin de la saison, l’avenir nous le dira mais pour le moment je suis très bien ici ») mais il a bien conscience que la Ligue 1 doit être avant tout l’objectif : « Pour ne pas mentir, on en parle entre-nous les joueurs. On se dit qu’on peut créer quelque chose de très grand. Il ne faut pas baisser de rythme ou se dire qu’un match va être plus simple qu'un autre. Personne ne va rien nous donner et il faut tout aller chercher ».

