ASSE : Ménès ne voit qu’un bémol à l’arrivée de Dall’Oglio chez les Verts

Il était le choix le plus consensuel pour des dirigeants qui avaient du mal à se mettre d’accord et il a finalement raflé la mise dans une finale qui s’est jouée entre Thierry Laurey, Zoumana Camara, Patrice Garande, Stéphane Moulin … et lui.

« Qu’il retrouve un banc, c’est chouette pour lui »

Sans club depuis son limogeage à Montpellier la saison dernière, Olivier Dall’Oglio reprend les rênes de l’ASSE. Dans son dernier « Face à Pierrot » sur YouTube, Pierre Ménès a réagi à ce choix, satisfait pour l’homme mais mitigé par rapport à la cohérence avec le projet :

« J’adore Olivier. Pour moi, c’est un excellent entraîneur, avec une philosophie de jeu. Il cherche aussi à installer un style. Je ne suis pas certain que ce soit ce dont a besoin Saint-Etienne actuellement mais il s’agit d’un technicien compétent du football français. Qu’il retrouve un banc, c’est chouette pour lui ! Et je lui souhaite de réussir à Saint-Etienne… »

