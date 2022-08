ASSE : Batlles a reçu une nouvelle des plus rassurantes avant Bastia

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Après cinq journées de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne est dernière du classement avec zéro points. Pénalisée de trois unités suite aux débordements survenus lors des barrages, elle a grappillé trois nuls (contre Nîmes, à Quevilly et Valenciennes) et été battue à deux reprises (Dijon et Le Havre). Il est grand temps pour elle de commencer à gagner et quoi de mieux pour cela que la réception de Bastia ce soir ?

Car non seulement les Corses réalisent également un début de saison poussif (2 victoires, 3 défaites) mais, en plus, ils ne sont jamais à l'aise à Geoffroy-Guichard (3 succès seulement, 3 nuls et 21 défaites) ! En effet, le site Poteaux Carrés révèle que cela fait 28 ans qu'ils courent après une victoire dans le Forez. A l'époque, leur entraîneur s'appelait Frédéric Antonetti et ils s'étaient imposés 2-1 avec un but vainqueur de Drobjnak dans les derniers instants. Bref, le SCB est l'adversaire idéal pour oublier le traumatisme du match contre Le Havre (0-6) !