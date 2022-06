ASSE - Mercato : Blitzer lorgne aussi un ancien grand du Calcio

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Que les supporters de l'ASSE se le disent : si leur club est bien racheté par David Blitzer dans les semaines qui viennent, ils feront partie d'une galaxie multi-sports. Car non content d'être propriétaire des Philadelphia 76ers en basket, des New Jersey Devils en hockey, de Crystal Palace, d'Augsbourg, de Waasland-Beveren, du Real Salt Lake City et d'Alcorcon en football en attendant les Verts, l'homme d'affaires amércain lorgne une nouvelle équipe, cette fois du côté de l'Italie !

Cette équipe, ce serait la Sampdoria Gênes, qui a connu son âge d'or dans les années 80-90 sous la houlette du duo Vialli-Mancini, les Gemelli del Gol qui ont permis à la sélection nationale de remporter l'Euro 2021. Vainqueur du Scudetto en 1991, finaliste de la C1 92, vainqueur de deux Coupes des Coupes, la Samp' était une référence à l'époque où la Serie A était le meilleur championnat du monde.

Rentrée dans le rang, elle espère en sortir en changeant de propriétaire. Gianluca Vialli a fait part de son intérêt, de même qu'un autre ancien joueur, Ivano Bonetti, appuyé par des fonds qataris. David Blitzer serait également intéressé et son projet serait suffisamment sérieux pour qu'il ait eu accès à la data room. Les Verts et les Blucerchiati bientôt sous la même bannière étoilée ?

💰 Vente ASSE : David Blitzer veut investir en Italie ! #teamASSE | https://t.co/4qiU6g7bMk https://t.co/jQ2iy2g5rJ — Les Verts Addict (@LesVertsAddict) June 11, 2022

Pour résumer L'homme d'affaires américain David Blitzer, qui s'apprête à racheter l'ASSE et possède déjà plusieurs autres clubs de football, veut élargir son empire en incluant une écurie italienne. Il aurait des vues sur la Sampdoria Gênes.

Raphaël Nouet

Rédacteur