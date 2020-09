ASSE - Mercato : ce que le déclassement de Ruffier a provoqué chez Moulin

Jessy Moulin profite de la bonne dynamique de l’ASSE. Celui qui est devenu le gardien numéro aux yeux de Claude Puel a changé de statut et n’a toujours pas encaissé de but depuis le début de la saison. Son nouveau rôle dû au déclassement de Stéphane Ruffier a modifié son approche de la compétition et son quotidien au sein du vestiaire des Verts.

« Quand j’étais numéro 2, je me préparais à jouer aussi. Là, la pression est différente il faut savoir l’appréhender et se mettre en confiance. On s’écoute un peu plus, a-t-il confié en conférence de presse. J’essaye d’être proche de tout le monde, de discuter des besoins de l’équipe, de nos matches. Je ne me sens pas investi d’une mission particulière. Les joueurs, même si certains sont jeunes, sentent le football. »

Moulin veut marquer le coup à Marseille

Ce même Moulin reste prudent avant d’affronter l’OM mais il savoure l’instant présent. « C’est génial pour moi et pour l’équipe de ne pas encaisser de but. On voit une belle cohésion et toute l’équipe s’attache à ne pas en prendre, a-t-il ajouté. Cela fait 41 ans que l’ASSE n’a pas gagné au Vélodrome. On n’y va pas en se disant qu’il faut casser cette série, et si on fait un résultat, on ne pensera pas à ça en premier. »