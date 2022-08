ASSE : Mercato, commission, Valenciennes... Batlles et Perrin se lâchent !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Laurent Batlles

Sur le groupe à Valenciennes :

« Adil, Aïmen et peut-être Gabi Silva seront absents. Dylan ne s'est presque pas arrêté, il a continué à s'entraîner. Ce n'est pas comme Antoine qui a repris aujourd'hui à la réserve. Aujourd'hui, on a envie de valider le travail que l'on met en place. On travaille le mental et on va travailler aussi tactiquement demain. J'attends beaucoup plus. Il faut que ça vive dans le vestiaire. On est en train de construire une cohésion de groupe, on aspire à ce que cela vienne vite avec des départs et d'autres recrues. On veut avoir quelque chose où on peut se regarder en face jusqu'à la fin. Valenciennes défend très bien avec un bloc bas et parfois un milieu à 6. Des latéraux qui montent très bien et du physique. J'espère qu'on arrivera à mettre des choses en place pour gagner. »

Sur les sanctions contre Green, Cafaro et Briançon :

« La commission a été clémente, cela veut peut-être dire que certains cartons n'étaient pas mérités. Ce match était irrationnel et il faut passer à autre chose. J'ai eu des discussions avec certains. Au bout d'une demi-heure, je pensais qu'il y aurait un match nul. L'absence de public change la donne. La faute sur Lenny change peut-être la perception de l'arbitre avec du public. Je défendrai toujours mes joueurs à partir du moment où ils rendent des choses au club. Il n'y a pas de problème à faire des reproches, mais il faut rester correct. Je ne suis pas fou, je sais que les gens veulent autre chose, nous aussi. On prend 5 rouges en 4 matchs. « Je n'étais pas à la commission mais ils ont respecté les barèmes. Il faut passer à autre chose. Souvent, en début de saison, il y a des consignes qui peuvent être passées. Il me semble qu'en Italie et en Allemagne ils ont la VAR en 2e division. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas le cas chez nous, peut-être que c'est une question de moyen. »

L’arrivée de Matthieu Dreyer :

« Matthieu Dreyer entoure Etienne et Noah et va nous apporter de la sérénité. On attendait le bon moment pour que cela puisse se faire. On voulait attendre son statut à Lorient. L'expulsion d'Etienne n'a rien précipité. A partir du moment où la hiérarchie est établie, il n'y a pas de problème. On essaie d'être juste en sachant que Matthieu va sûrement jouer les deux prochains matchs, ensuite on verra l'évolution des résultats. »