ASSE : Mercato, départ de Romeyer, vente du club... quelle intersaison pour les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Une vague de prolongations chez les jeunes

L'ASSE a débuté son intersaison en annonçant dès la semaine dernière la prolongation de plusieurs jeunes joueurs. Etienne Green, Saidou Sow et Aimen Moueffek ont rempilé. D'autres devraient suivre.



Des premiers contrats pros officialisés

L'ASSE a officialisé vendredi dernier les premiers contrats pros de quatre joueurs : Abdoulaye Bakayoko (défenseur central de 18 ans), Ahmed Sidibé (milieu défensif de 19 ans), Stevens Leleux (défenseur polyvalent de 20 ans) et Louka Aymar (milieu défensif de 20 ans). « Louka Aymar, Abdoulaye Bakayoko, Stevens Leleux, et Ahmed Sidibé sont quatre joueurs qu'on espère voir frapper plus souvent à la porte de l'entraînement du groupe professionnel la saison prochaine, a expliqué Laurent Huard. Louka (Aymar) a besoin de retrouver ses capacités athlétiques après une longue indisponibilité et doit continuer à s'appuyer sur son intelligence de jeu pour franchir des paliers. Stevens a une bonne technique et un sens de l'anticipation développé mais il faut qu'il devienne plus constant dans les efforts. Abdoulaye (Bakayoko) a l'âme d'un défenseur. Il doit encore gagner en concentration et progresser dans la relance. Ahmed (Sidibé) est en train de passer des caps. Il sera plus performant en continuant à travailler le jeu vers l'avant ». L'ASSE n'a pas communiqué la durée des contrats mais il s'agirait de contrats d'un an pour Aimar et Leleux, et de trois ans pour Bakayoko et Sidibé.



Un dégraissage espéré

L'annonce de la prolongation de certains jeunes, après les départs de Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet, confirme la plotique mise en place par l'ASSE depuis l'arrivée de Claude Puel. Le club forézien espère poursuivre dans cette voie en trouvant des solutions pour se séparer des derniers « anciens » toujours là, avec de gros contrats. Wahbi Khazri, malgré sa belle fin de saison, Ryad Boudebouz et Timothée Kolodziejczak, comme Assane Diousse, notamment, sont concernés.

Des recrues low cost ciblées faute de moyens financiers

L'ASSE aura encore une fois très peu de moyens pour recruter, c'est pourquoi elle cible des joueurs en fin de contrat ou à la faible valeur marchande, et des éléments susceptibles d'être prêtés. Priorités de Claude Puel : un défenseur central et un n°9.

Soucasse va remplacer Romeyer

Sur RMC, Roland Romeyer a annoncé qu'il y aurait du neuf à l'ASSE au 1er juillet. Selon nos informations, c'est à cette date que le président du Directoire passera la main à l'actuel Directeur général des services, Jean-François Soucasse. L'ancien toulousain (48 ans) prendra donc du galon, lui dont le travail depuis qu'il a remplacé Xavier Thuilot cet hiver est loué de tous au club.

Pas de vente du club à envisager

L'ASSE est officiellement en vente depuis le début du printemps mais le process est très long et de sources internes, une vente n'est pas envisager vant la fin de l'année 2021. Elle pourrait même intervenir seulement à l'issue de la prochaine saison. RMC a évoqué des contacts avec un fonds asiatique mais cet intérêt reste pour l'heure assez flou pour les actionnaires, qui ont à faire avec des intermédiaires aux discours divergents sur l'origine des fonds, tantôt asiatiques tantôt américains. Si bien qu'à cette date, aucune avancée notable n'est intervenue.

Un passage devant la DNCG à ficeler

L'ASSE accuse un déficit, malgré les ventes record de Wesley Fofana et William Saliba, et les deux emprunts contractés. En sollicitant aux joueurs et au staff de Claude Puel une baisse de salaire pour contribuer à alléger ce déficit, Jean-François Soucasse avait évoqué un trou de 35 M€. Mais c'est plutôt un déficit d'environ 10-15 M€ que l'ASSE devrait annoncer à la DNCG, mi-juin.

Reprise de l'entraînement le 28 juin

Claude Puel et son staff ont programmé la reprise de l'entraînement au 28 juin. Aucun stage ni match de préparation n'a encore été communiqué à ce jour.