ASSE - Mercato : Galtier (LOSC) adoube un possible successeur de Puel

A Saint-Etienne, depuis un an et demi, les bons résultats sont rares et rapidement éclipsés. Ainsi, Claude Puel pensait que les Verts avaient fait le plein de confiance après avoir pris sept points en trois matches en Ligue 1 (victoires à Nice et sur Metz, nul contre Nantes), mais voilà qu'ils se sont faits éliminer piteusement de la Coupe de France jeudi par une formation de Sochaux pourtant mal au point en L2. Arrivé à l'automne 2019, le manager ne parvient pas à inverser la courbe des résultats, si bien que son avenir dans le Forez s'inscrit en pointillés.

"Il a un jeu vraiment très ambitieux"

Mais qui pourrait lui succéder à l'ASSE ? La lecture de L'Equipe donne une piste à la fois sérieuse, cohérente et emballante. Elle mène à Troyes, où Laurent Batlles est en train de réaliser des miracles, l'ESTAC étant leader de Ligue 2. L'ancien milieu de terrain des Verts (2010-12), adjoint de Christophe Galtier (2015-16) puis entraîneur de la réserve (2016-19), a justement été adoubé par celui qui lui a mis le pied à l'étrier après sa carrière de joueur.

« On s’est séparés parce que j’ai vite compris qu’il n’allait pas être heureux au poste d’adjoint. J’aime voir jouer son équipe. Il a un jeu très ambitieux, vraiment très ambitieux. Faut qu’il garde cet état d’esprit. Il cherche, il innove. C’était un joueur qui était un créateur, un technicien. Ça se retrouve dans la manière dont peux s’exprimer son équipe. Avec les années qui vont lui servir d’expérience, je suis sûr que c’est un entraîneur qui atteindra le très haut niveau. »