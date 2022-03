ASSE - Mercato : Khazri et Boudebouz font un appel du pied à Soucasse et Perrin

Zapping But! Football Club ASSE : Claude Puel avait-il tout faux ?

En conférence de presse avant ASSE-Troyes (1-1), Wahbi Khazri a évoqué son avenir, lui qui arrive en fin de contrat chez les Verts. « Avec mon expérience, je sais quelles sont mes priorités. Ma famille est bien ici. C'est important pour moi. C'est ma 4eme année et je prends beaucoup de plaisir. Quand on voit l'ambiance qu'il y a... », a confié le Tunisien, manifestement pas fermé à l'idée de rester dans le Forez.

Après le match contre Troyes, Ryad Boudebouz, en fin de contrat lui aussi, a également évoqué son avenir. « L'ambiance dans le stade est magique pour nous, les joueurs, et on a envie de remercier les supporters. J'espère que ça sera encore plus beau contre Marseille. On n'a pas encore discuté de mon avenir. Personnellement, j'ai envie de remplir cette mission de maintenir le club. Après, il y aura des vacances pour voir l'avenir et je ne me prends pas la tête. Je n'y pense pas. Il y aura bien des opportunités qui vont arriver. Saint-Étienne en est une. »

A noter que l'ancien montpelliérain (31 ans) a décidé de rejoindre Talk To My Agent, une agence de joueurs qui gère déjà les carrières de Mahdi Camara, Rémy Cabella ou encore Wesley Fofana.

