ASSE - Mercato : l'option d'achat de Mathieu Cafaro fait débat chez les Verts

« J'ai beau apprécier le profil de Mathieu Cafaro et penser qu'à 500 000€, l'ancien Rémois est un coup qui vaut la peine d'être tenté, je me dis aussi (et surtout!) que ce n'est clairement pas la priorité du moment. Ok l'ASSE est quasiment sauvée en Ligue 2 et doit déjà préparer la saison prochaine mais est-ce vraiment pertinent de conclure un dossier secondaire alors que les Verts devraient surtout se battre pour conserver l'excellent duo Jean-Philippe Krasso – Niels Nkounkou ?

L'excuse que je ne veux pas (ou plus) entendre aujourd'hui à Saint-Etienne est que le club n'a « plus d'argent ». Pour moi, il faut surtout faire les choses dans l'ordre : d'abord tout faire sur ces deux dossiers et, s'il reste des liquidités, éventuellement ouvrir le cas Cafaro mais ne surtout pas faire les choses à l'envers sous prétexte qu'il est aujourd'hui plus facile de payer une indemnité au Standard de Liège que de régler Everton ou trouver un terrain d'entente pour conserver l'actuel meilleur joueur de Ligue 2.

Je n'ai rien contre Mathieu Cafaro que je conserverais bien volontiers dans l'effectif mais je constate aussi que l'ailier de 26 ans, qui a marqué quelques jolis buts cette saison (contre QRM et Annecy notamment) est également souvent sur le flanc pour de petites blessures. Par ailleurs, je ne suis pas convaincu que les Verts ont une opération financière à réaliser à moyen terme avec lui (contrairement à Krasso ou Nkounkou). »

Alexandre CORBOZ





« Je suis d'accord avec Alexandre : l'ASSE a d'autres priorités. La première, selon moi, c'est de mettre le paquet pour prolonger Jean-Philippe Krasso. J'en ai envie d'y croire même si cela s'annonce très compliqué. En tous cas il faut faire l'effort, quitte à verser à l'Ivoirien une grosse prime à la signature. C'est à mon avis LE dossier le plus important, et de loin, car je redoute beaucoup le trou que laisserait l'attaquant s'il venait à quitter l'ASSE... Il y a aussi le dossier Niels Nkounkou, avec une option d'achat à 2 M€ qu'il serait bon de lever vu les états de service du gaucher depuis son arrivée. Et il y a donc Mathieu Cafaro, l'autre piston, dont Laurent Batlles a salué l'apport après la victoire au Paris FC.

Très bon à Charléty, l'ancien rémois est sur une bonne dynamique depuis le début de l'année, à l'image de l'équipe. Après des débuts compliqués, il est performant, il a marqué des buts importants et il retrouve le sourire. Le voilà maintenant bien installé dans son couloir droit, avec en plus une polyvalence intéressante. A 26 ans, avec une option raisonnable, autour de 500 000 €, je ne vois pas pourquoi l'ASSE ne miserait pas sur lui pour l'avenir. Le joueur n'a pas caché qu'il était bien à « Sainté » et qu'il souhaitait s'y impliquer sur la durée. Mais rien ne presse : à lui de confirmer dans le sprint final et de mettre tout le monde d'accord. »

Laurent HESS