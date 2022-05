ASSE - Mercato : la dernière boulette de Puel définitivement réglée

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Hier soir, l'insider Mohamed Toubache-Ter a publié ce message sur les réseaux sociaux : "En accord avec l'AS Saint-Etienne et dans la volonté de réduire le groupe, Joris Gnagnon quitte le club". L'aventure aura été brève entre le défenseur central et les Verts : officiellement cinq mois, officieusement sept, puisqu'il était arrivé dès novembre dans le Forez pour tenter de se remettre en forme après plusieurs mois d'inactivité.

L'ASSE liquide ainsi le dernier héritage maudit de Claude Puel puisque c'est l'ancien manager qui a validé la venue de Gnagnon. Il voulait même lui faire signer un contrat d'un an et demi, histoire de lui laisser le temps de revenir à son meilleur niveau. Gnagnon avait préféré un bail de six mois. Au final, donc, il sera resté beaucoup moins longtemps, disputant deux matches avec la réserve mais ne parvenant pas à perdre ses kilos superflus, lui qui pesait plus d'un quintal à son arrivée...

Pour résumer Dernière recrue de l'ère Puel, Joris Gnagnon a décidé de résiliser son contrat avec l'AS Saint-Etienne. En surpoids après plusieurs mois d'activité, le défenseur central n'aura disputé aucune minute avec les professionnels.

Raphaël Nouet

Rédacteur