ASSE - Mercato : le club annonce un record, deux départs de taille et plusieurs signatures !

La journée a bien commencé à l’ASSE : le club vient d’annoncer que plus de 30 099 places avaient déjà été vendues pour la réception du FC Metz, ce samedi à Geoffroy-Guichard (15h) ! Le record de la saison 2022-2023 a ainsi été battu. Les Verts ont fait d’autres annonces au sujet de la formation avec plusieurs informations de taille :

Le fidèle Primard, lui, va rester

« Les éducateurs en poste ont été reçus par la direction et se sont vu proposer une prolongation de contrat d’une saison. Après quatre exercices à la tête des U19 Nationaux, Jean-Luc Dogon a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière d’entraîneur. Son entraîneur-adjoint et préparateur physique, Simon Bourgin, enfant de l’AS Saint-Étienne, ayant émis le même souhait, le club lui souhaite bonne continuation pour son projet. Par ailleurs, Razik Nedder, Patrick Moreau, Kévin de Jesus, Sylvain Gibert, Benjamin Petit, Haïdar Al-Shaibani et Alessandro Zambelli ont tous choisi de prolonger leur engagement pour une saison supplémentaire. L'AS Saint-Étienne se félicite de cette continuité, comme de la promotion de Frédéric Dugand au sein du staff de la formation dès cet été. » Le site Poteaux Carrés précise que le fidèle Jean-Philippe Primard, qui bénéficie d’un CI, continuera d'être le responsable de la préformation et l'entraîneur des U15 d'un club qu'il a rejoint il y a 43 ans.

💥 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 𝟮𝟮-𝟮𝟯 𝗯𝗮𝘁𝘁𝘂 ! Plus de 30.099 places ont déjà été vendues pour #ASSEFCM, une première en @Ligue2BKT depuis 2019 !



À tout à l'heure, le Peuple Vert 🏟️💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 22, 2023

