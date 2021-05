ASSE - Mercato : les anciens employés de L'Etrat portent bonheur à l'AS Monaco et au LOSC !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

L'ASSE sera toujours en L1 la saison prochaine. Sa victoire contre l'OM (1-0) hier lui a même permis de remonter à la 11e place du classement avant son déplacement à Lille ce week-end. Dans le Nord, les Verts retrouveront évidemment Christophe Galtier et Jonathan Bamba, mais aussi leur ancien attaché de presse, Nicolas Parent, qui avait quitté le Forez l'été dernier pour rejoindre Dunkerque avant d'arriver à Lille cet hiver.

Très apprécié pendant son expérience stéphanoise, Parent est originaire du Nord, ce qui n'est pas le cas de deux autres anciens de ses collègues de travail à L'Etrat, natifs de Saint-Etienne et qui pourraient eux aussi découvrir la C1 en 2021-22.. avec Monaco. Il s'agit de Baptiste Girard et Brice Grand, qui ont tous deux quitté le service communication des Verts en cours de saison et rejoint sur le Rocher Franckie Tourdre, lui aussi transfuge de l'ASSE et responsable médias de l'ASM depuis le début de la saison. Polyglotte, Tourdre faisait l'unanimité à L'Etrat, à tel point que certains hauts dirigeants ne cachent pas en privé qu'ils regrettent son départ.