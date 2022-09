ASSE - Mercato : les Verts ont pris une décision radicale avec Sow !

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Pas encore parti, mais ce pourrait bientôt être le cas. Saïdou Sow, à qui son entraîneur, Laurent Batlles ne fait pas vraiment confiance, pourrait quitter le Forez lors du prochain mercato hivernal. Lui, qui était titularisé par Claude Puel, et même par Pascal Dupraz, semble avoir perdu du crédit. On comprend mieux pourquoi.

Le message sur Twitter du bien informé Mohamed Toubache-Ter est on ne peut plus clair. "Saïdou Sow n’est définitivement plus dans les petites papiers de Saint-Étienne. Décision du board stéphanois et aucune objection du côté sportif."